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Політика

Як наживалися на ЗСУ? «Кейс Гринкевича»: Міноборони розриває контракт. Мобілізація

  • У Верховній Раді України зареєстровані п’ять версій законопроєкту про мобілізацію: урядовий та 4 альтернативних. Основний (від Кабміну) проєкт спровокував дискусії – у декількох парламентських комітетах вже відмовилися підтримувати його. Водночас профільний комітет – з питань нацбезпеки та оборони – усе ще вивчає документ. Його голова Олександр Завітневич в інтерв’ю журналістам розказав, що законопроєкт, найвірогідніше, зазнає суттєвих змін. Що буде із мобілізацією? Які ідеї відкидають депутати? Як реагують люди на ідеї щодо мобілізації – опитування на вулицях Києва.
  • Міністерство оборони України розриває контракти з компаніями, повʼязаними з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко. Одного з найбільших постачальників Міністерства оборони затримали наприкінці грудня 2023 року за те, що нібито пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ДБР, бізнесмен намагався повернути майно, арештоване на час розслідування щодо оборудок на закупівлях для ЗСУ. За даними слідчих, компанії львівського бізнесмена, які спеціалізуються на будівництві, виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів нібито не були виконані. Як наживалися на ЗСУ? Хто «кришував» оборудки із закупівлями для Міноборони?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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