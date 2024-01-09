Депутати: комітет з нацбезпеки завершив засідання, рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде завтра

Комітет з питань нацбезпеки Верховної Ради завершив своє засідання, повідомляють народні депутати.

Як написав у телеграмі депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на завтра.

«З важливого. Міноборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків. Це в тому числі були норми мого альтернативного законопроект », – написав він у телеграмі.

Також про це у телеграмі повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні», – припустив він.



Ці депутати не входять до складу комітету з нацбезпеки і оборони, розвідки. Члени профільного комітету наразі про результати розгляду законопроєкту щодо мобілізації ще не повідомляли.

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Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів. 9 січня розгляд законопроєкту в комітеті продовжився, голова комітету Олександр Завітневич прогнозував, що цього дня може бути «фінальне рішення комітету».

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.