Радіо Свобода Weekly: Після суперечок Кабмін готує нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Мобілізація і нова редакція змін від Кабміну. Чого очікувати?

11 січня Верховна Рада повинна була приступити до розгляду урядового законопроєкту про мобілізацію. Але, зрештою, його повернули назад у Кабмін. Якби цей законопроєкт у його початковому вигляді винесли до сесійної зали, то його могли провалити під час голосування, припустив в ефірі Радіо Свобода один із депутатів. Але від ідеї законопроєкту не відмовилися.

Як заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, всі політсили розуміють і підтримують необхідність мобілізації. Тепер уряд має запропонувати нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, за словами міністра оборони Рустема Умєрова – нова редакція вже готова.

Ситуацію, що склалася, в інтерв’ю Радіо Свобода у передачі «Свобода Live» прокоментував народний депутат Сергій Рахманін, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Читайте і дивіться тут

Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту – глава ОПУ

Чинна влада України не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України. Про це в Давосі за результатами обговорень української формули миру, що відбулися на рівні політичних і безпекових радників, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість», – наголосив Єрмак. Більше інформації за лінком

Якщо республіканці не виділять допомогу Україні, «вони за багато чого заплатять» – Байден

У тому випадку, якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони «за багато чого заплатять», зазначив президент США Джо Байден.

«Якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити», – заявив він.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ наразі не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики. Про це тут

«Ми не віддали жодного метра»: один день з бійцями «Азову» на передовій

Бої в Україні активізувалися одразу на кількох напрямках. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» побували на кількох із них.

Вони, зокрема, провели один день разом з бійцями 12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії України у лісах в районі Кремінної, що на Луганщині, в тому числі на передовій. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Корабель Росії у будь-якому місці світового океану буде «законною ціллю» для України – ВМС

Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану, зазначив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді».

Командувач ВМС прокоментував інформацію про будівництво в Абхазії нової морської бази. «Є така інформація. Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку», – сказав він.

На запитання про те, чи буде російська база в Абхазії законною ціллю для України, він відповів: «Для нас законна ціль – будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де б він не був у будь-якому місці світового океану». Про це тут

«Ключ до перемоги»: як ЗСУ прорватися до Азовського моря та Криму?

Чи вдається Збройним силам України розширювати плацдарм на Херсонському напрямку? Чого не вистачає українським військовим для успішного просування до Криму та Азовського моря? Які втрати несе армія Росії на Херсонському та Запорізькому напрямках? Які події можуть змінити лінію фронту на півдні?

Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав військових експертів. Текстова публікація тут

«Шахеди» з окупованого Криму. Звідки з півострова запускають дрони-камікадзе?

Про атаки «шахедів» із Криму Повітряні сили ЗСУ регулярно повідомляють з жовтня 2023-го. Відтоді, за цими даними, саме з окупованого півострова російська армія атакувала українські міста і села щонайменше 35 разів!

Наразі відомі місця запусків: мис Чауда, аеродром Бельбек і Балаклава. Були випадки і комбінованих запусків одразу з двох локацій. Текстова публікація тут

Гумор чи дискримінація: як українським комікам жартувати, щоб нікого не образити?

З початку 2024 року Україну сколихнула хвиля скандалів, пов’язаних з гумористичними шоу. Зокрема, обурення українців викликали сценка «Кварталу 95» про «переселенку зі Скадовська» і українську мову та номер студії «Дизель Шоу» про українців в окупації, а також жарт учасниці шоу «Алкоміки» Вікторії Таран про «багатих вдів».

При чому скетчі «Кварталу 95» і «Дизель Шоу» транслювали в ефірі загальноукраїнських телеканалів – «1+1» та ICTV відповідно. Як українським гумористам жартувати так, щоб нікого не образити, і яке покарання може бути для тих, хто допускає дискримінаційні висловлювання в гумористичних шоу?

Про це Радіо Свобода у проєкті Свобода.Ранок» поспілкувалося із членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним та актором, гумористом, стендап-коміком Тарасом Стадницьким. Читайте і дивіться тут

Сергій Притула про збори для ЗСУ, українські FPV-дрони, мобілізацію та політичні рейтинги

Понад 2 мільярди гривень на допомогу ЗСУ зібрав Благодійний фонд Сергія Притули у 2023-му. Що на них придбали та над якими проєктами працюють зараз? Радіо Свобода поспілкувалося із його засновником та волонтером Сергієм Притулою.

В інтервʼю Радіо Свобода він розповів: яка зараз ситуація з донатами; чи втомилися українці від війни; чому волонтери змушені робити «яскраві збори», що не так із замірами політичних рейтингів; як на підтримку армії впливають конфлікти у військово-політичному керівництві? Текстова публікація тут

«Роздягнули догола, знімали на камеру»: життя українських дітей під контролем Росії

Скільки українських дітей перебувають під контролем Росії на окупованих територіях або безпосередньо в Росії та Білорусі? Кого вдається повернути до України та чому це складний процес? Що розповідають українські діти про перебування у російських таборах, і чи схиляють їх до отримання паспортів?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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Вірменин, який в Україні «залишив своє серце» – 100 років від народження Сергія Параджанова

9 січня виповнилося 100 років від дня народження кінорежисера Сергія Параджанова – вірменина, який народився в Тбілісі, але зняв один із головних фільмів українського кінематографа, «Тіні забутих предків». За ініціативою України, Вірменії та Грузії ювілей митця увійшов до календаря визначних дат ЮНЕСКО, також Верховна Рада України вирішила, що вшанує дату на державному рівні.

Випущена в 1965 році картина «Тіні забутих предків» отримала понад 100 призів, зокрема Гран-прі кінофестивалю в Салоніках, премію за режисуру та приз критиків кінофестивалю в Мар-дель-Платі, Кубок на Фестивалі фестивалів у Римі тощо.

«Цікавою деталлю є те, що стрічка вийшла українською мовою без російського перекладу, що на той час було неможливо. В СРСР дублювання російською було обовʼязковою умовою для всіх фільмів. Параджанов наполягав на неприпустимості цього, адже, за його словами, це порушить аудіовізуальне сприйняття української поетики», – нагадує мовний омбудсмен України Тарас Кремінь. Більше інформації це за лінком

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