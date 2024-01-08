ГУР заявляє про отримання 100 гігабайт даних з російської компанії, яка виготовляє «Орлан» та засоби РЕБ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє про отримання 100 гігабайт секретних даних з російського підприємства «Спеціальний технологічний центр» («СТЦ»), яке, серед іншого, виготовляє БПЛА «Орлан», низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки.

У ГУР нагадують, що це російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року, на його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України.

«Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1, 5 мільярди доларів», – йдеться у повідомленні пресслужби розвідки.



Українська розвідка вважає, що це суттєвий удар по РФ, оскільки вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.

Москва наразі не реагувала на цю заяву ГУР.

Восени у своїй статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділив засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) як одну зі складових можливого успіху Сил оборони на полі бою. Він назвав конкретні речі, які необхідні Україні для подолання паритету з армією Росії.

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Станції РЕБ (радіоелектронної боротьби) покликані виявити, викривити чи придушити радіо-, мобільний чи супутниковий зв’язок противника, а також захистити від подібних впливів власний.