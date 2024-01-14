PepsiCo не коментує заборону на згадування війни в Україні – B4Ukraine

Компанія PepsiCo у своїй рекламній стратегії в Україні заборонила згадувати війну, а на прохання це прокоментувати, офіси компанії у США та Україні не відреагували. Про це повідомляє ініціатива B4Ukraine, яка відстежує присутність міжнародного бізнесу в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

В організації ознайомилися зі складеним восени 2023 року технічним завданням PepsiCo, коли компанія шукала нового рекламного та піар-агентства в Україні.

«НІ: згадування війни, бойових дій, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних сил України. НІ: підтримка України та армії. НІ: негативна конотація, що створює відчуття «небезпеки», – йшлося в документі в розділі «Обмеження Pepsi».

Український сайт компанії не містить новин або будь-якої іншої реакції на ці повідомлення.

Повідомлення про політику компанії вже спричинили негативні коментарі на сторінках соціальних мереж, які ведуться від імені Pepsi.

«Вам некомфортно? Не хочете згадок про війну через негатив? Тоді вам треба забиратися з нашого ринку», – пише користувач Костянтин Прохоров.

«Pepsi, ви огидні... Наче живете у світі рожевих поні. Тільки реальність українська, вона інша», – додає Наталія Розборська.

У вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. На сайті НАЗК йдеться, що компанія обіцяла припинити виробництво напоїв у Росії після початку повномасштабної війни, але не зробила цього.

За даними української влади, PepsiCo залишається четвертою за розміром чистого прибутку компанією в галузі виробництва напоїв та харчових продуктів у Росії та за підсумками 2022 року сплатила до російського бюджету податки більш ніж на 115 мільйонів доларів. У НАЗК також стверджували, що чіпси Lay's, які виробляє PepsiCo, були виявлені в харчових пайках російських солдатів.

У жовтні 2023 року на сторінці українського підрозділу PepsiCo в інстаграмі було опубліковано повідомлення, що співробітники компанії передали продовольчі набори 1200 жителям Бородянки, «житло яких було зруйноване». Хто і за яких обставин його зруйнував, у пості не згадується.