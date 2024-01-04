Литовський виробник харчів Vici внесений до переліку міжнародних спонсорів війни – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло литовського виробника Viciunai Group (представлений в Україні торговою маркою Vici) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться в повідомленні НАЗК 4 січня.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора», – інформують в агентстві.

У НАЗК відзначають, що Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі, наприклад, виробничий комплекс ТОВ «Вичюнай-Русь» є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 співробітників. Воно розташоване в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік зріс на 156% (до 20 мільйонів доларів США).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», яка є офіційним представником компанії в РФ, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 мільйона доларів США.

Сама компанія Viciunai Group на своєму сайті оперативно не відреагувала на рішення НАЗК. Остання публікація на тему виходу з російського і білоруського ринків датується ще серпнем 2022 року, і тоді компанія стверджувала, що «процес продажу бізнес-частини Viciunai Group у Росії та Білорусі досяг кульмінації». Актуальніших повідомлень сайт не містить.