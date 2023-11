НАЗК виключило три грецьких перевізники нафти зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило три грецькі компанії з переліку міжнародних спонсорів війни – про це відомство заявило 24 листопада.

Йдеться про компанії Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD. НАЗК пояснило рішення тим, що ці компанії, які займаються перевезеннями, припинили транспортування російської нафти.

«Національне агентство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії», – заявляють у агентстві.

Улітку 2023 року НАЗК відновило статус «спонсорів війни» щодо п’ятьох грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

29 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило, що тимчасово зупиняє статус цих грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

Агентство Reuters заявило 23 листопада, що компанії Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers припинили перевезення російської нафти.

Раніше, 13 листопада Reuters повідомило, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) у США розіслало компаніям з управління суднами в 30 країнах запити на інформацію про 100 кораблів, підозрюваних у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.