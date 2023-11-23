НАЗК: німецька компанія Knauf «сприяє мобілізації в Росії»

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію-виробника будівельних матеріалів Knauf до списку «спонсорів війни» – про це воно повідомило 23 листопада.

За даними НАЗК, протягом 2022 року Knauf сплатив до бюджету Росії близько 117 мільйонів доларів. Також компанія, за даними агентства, «активно сприяє мобілізації в Росії».

«У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії», – йдеться в повідомленні.

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Агентство оцінює внесок компанії в економіку Росії в понад 1,65 мільярда євро з 1993 року, а також вказує на наявність у цій країні дочірніх підприємств Knauf, 20 заводів та майже 30 ресурсних центрів. За даними НАЗК, компанія є найбільшим німецьким інвестором у будівельній галузі Росії.

«Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136», – зазначає НАЗК.

Навесні 2022 року медіа повідомили, що керівництво Knauf не планує згортати діяльність у Росії.

НАЗК додає до списку «міжнародних спонсорів війни» компанії, які продовжують вести бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення до України.

Раніше очільник НАЗК Олександр Новіков запросив керівників компаній, які ще не вийшли з Росії, відвідати Україну.