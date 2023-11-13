НАЗК додала до списку «спонсорів війни» датського виробника будматеріалів, який залишився на ринку РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку «міжнародних спонсорів війни» датську компанію Rockwool, яка виробляє мінеральну вату.

Як стверджують у НАЗК, компанія після початку російської повномасштабної агресії проти України залишилася на ринку Росії. Її продукція продовжує надходити російським державним підприємствам, в тому числі за замовлення Міноборони Росії.

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«Продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту. Інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки. За роки після анексії Криму компанія ROCKWOOL поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту», – йдеться в повідомленні.

Агентство звітує про виявлення щонайменше 52 контрактів на понад 329 мільйонів рублів між дистриб’юторами Rockwool та Міністерством оборони Росії.

У березні 2022 року Rockwool заявила, що «дуже засмучена» війною в Україні, але вирішила не виходити з російського ринку, зазначивши, що має 1 200 співробітників на чотирьох підприємствах у Росії. За заявою пресслужби, компанія «не бачить суперечності між підтримкою українського народу та підтримкою російських колег».