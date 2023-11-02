НАЗК включила Nestle до списку «спонсорів війни»

Національне агентство України із запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську компанію Nestle до списку «спонсорів війни», оскільки компанія продовжує працювати в Росії.

В оприлюдненому 2 листопада повідомленні сказано, що прибуток Nestle від російського ринку становить трохи більш як 2%, але, попри це, компанія «досі не наважилася» піти з ринку РФ. На фабриках Nestle в Росії працюють понад сім тисяч співробітників, що, на думку НАЗК, є суттєвою підтримкою для російської економіки.

У березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Nestle оголосила, що її відомі бренди не будуть представлені на російському ринку. У компанії заявили, що сконцентрують діяльність у Росії не на заробітку, а на наданні необхідних продуктів (зокрема, дитячого чи медичного харчування) відповідно до принципу «базового права на їжу».