НАЗК тимчасово зупинило статус Raiffeisen Bank International у списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово зупинило статус австрійського Raiffeisen Bank International у списку компаній-спонсорів війни.

«Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії», – йдеться в повідомленні НАЗК.

Інших подробиць там не навели.

Раніше агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією, повідомляло, що Австрія вимагала виключити Raiffeisen Bank International із українського списку «спонсорів війни» в обмін на розблокування 12-го пакету європейських санкцій проти Росії.

16 грудня редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський союз наступного тижня проведе голосування за 12 пакет санкцій проти Росії.

«Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня», – зазначив він.

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Raiffeisen Bank International заявляв, що має намір залишити російський ринок. При цьому розглядалися два варіанти: продаж російських активів чи відокремлення їх від основної групи. Згодом стало відомо, що австрійська фінансова група запланувала відділення активів на кінець 2023 року. У 2022 році Raiffeisen Bank отримав прибуток у розмірі близько 3,8 мільярда євро, при цьому близько двох мільярдів євро група отримала з Росії. Російські вкладники за рік розмістили у банку понад 20 млрд євро.



Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Крім того, буде запроваджено ембарго на російські алмази.