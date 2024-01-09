В Італії скасували дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь – МЗС

В італійській Модені міська влада скасувала дозвіл на проведення російської виставки про «швидке відновлення» окупованого Росією Маріуполя, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, мерія Модени відкликала дозвіл після звернення української сторони.

«Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією», – наголосив Ніколенко.

Раніше культурна асоціація «Росія Емілія-Романья» оголосила про проведення 20 січня в італійському місті Модена виставки-конференції «Маріуполь. Відродження після війни».

Приазовське місто, тисячі жителів якого були вбиті російськими військовими під час облоги навесні 2022 року, організатори називають «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти». За цим повідомленням, Маріуполь нині «переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації».

У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення цієї виставки «провокацією».

«МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення. На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція», – ідеться в коментарі, отриманому Радіо Свобода від речника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.