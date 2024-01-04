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В Італії готують російську виставку про Маріуполь. МЗС України назвало це «провокацією»

Маріуполь у 2023 році
Маріуполь у 2023 році

Культурна асоціація «Росія Емілія-Романья» оголосила про проведення 20 січня в італійському місті Модена виставки-конференції «Маріуполь. Відродження після війни».

Приазовське місто, тисячі жителів якого були вбиті російськими військовими під час облоги навесні 2022 року, організатори називають «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти». За цим повідомленням, Маріуполь нині «переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації».

У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення цієї виставки «провокацією».

«МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення. На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція», – ідеться в коментарі, отриманому Радіо Свобода від речника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.

Українські Маріуполь та Авдіївка на початку 2023 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Українські Маріуполь та Авдіївка на початку 2023 року

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.

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