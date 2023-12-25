У Маріупольському районі зафіксували рух танків РФ у сторону Бердянська – Андрющенко

В окупованому російськими військовими Маріупольському районі зафіксували танків РФ у бік Бердянська, зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вихідними фіксували переміщення танків (щонайменше п’ять одиниць) сучасних модифікацій через місто на Бердянський напрямок», – написав Андрющенко.

Він додав, що також окремо «зафіксовано перевезення шести ворожих танків на лафетах у бік Бердянська через село Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь».

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.