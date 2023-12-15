В окупованому Маріуполі сталася пожежа після імовірного ракетного удару

В окупованому Маріуполі в ніч на 15 грудня сталася велика пожежа. За повідомленнями російських і українських джерел, пожежа стала результатом ракетного обстрілу. Займання сталося на території бетонного заводу, заграва була видна здалеку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який далі активно коментує події в місті, зазначив, що, за його даними, вибухів було два – один на території бетонного заводу, інший – неподалік, у комплексі «Порт-Сіті». Стверджується, що російські військові там зберігали техніку. За даними Андрющенка, є втрати серед особового складу російських військ. Незалежних підтверджень цих повідомлень немає. Офіційно українські військові не коментували ймовірний ракетний удар.

Окупаційна влада в Донецьку стверджує, що ЗСУ «випустили три далекобійні ракети в напрямку Маріуполя». Тип ракет, місця прильотів та наслідки не уточнюються.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.