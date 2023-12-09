На в’їзді до Маріуполя окупанти «масово» розширяють оборонні споруди – Андрющенко

На в’їзді до окупованого Маріуполя російські військові «масово розширяють свої оборонні споруди», повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

«Так виглядають оборонні споруди прямо біля в'їзду в місто з Донецького напрямку. Частково збереглися від наших оборонців. Але зараз поновлено і в боєздатному стані. Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід)», – написав під відео Андрющенко.

Він зазначив, що оборонні споруди «не просто розширяються, тут системно проводять тренування окупаційний гарнізон».

«Тому без фантазій. Без переможних популістичних реляцій. Битва за Маріуполь буде не легкою напевно. Проте, точно буде», – додав радник мера.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію через окупацію міста російськими військами.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».