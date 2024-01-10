Майже дві третини росіян підтримують війну проти України – опитування Чиказького університету

Майже дві третини (63%) росіян підтримують дії своєї країни в Україні, які російський уряд називає «спеціальною воєнною операцією» (СВО). Такі дані опитування, проведеного в листопаді 2023 року методом телефонного опитування, 9 січня оприлюднив Національний центр дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC).

Ще більше з 1046 опитаних у Росії та окупованому нею Криму людей (67%) схвалюють зовнішню політику, яку реалізує президент Володимир Путін, а війну проти України вважають проявом «цивілізаційної боротьби між Росією та Заходом» 64% росіян та кримчан.

«Цей результат контрастує з іншими недавніми російськими опитуваннями, які показали скорочення підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Інші соціологічні служби, які працюють у Росії, останнім часом намагаються зʼясувати позиції росіян щодо війни, ставлячи не настільки прямі запитання, як фахівці Чиказького університету.

Трохи більш як третина жителів Росії (34%) підтримала б рішення президента РФ Володимира Путіна «припинити воєнний конфлікт з Україною і повернути приєднані території Україні». Такими є результати опитування, проведеного в жовтні 2023 року російським аналітичним центром «Левада-центр». Водночас на запитання, яке передбачає завершення Путіним війни без умови повернення окупованих територій підтримали б 70% опитаних.