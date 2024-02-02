Ігнат пояснив, чому сили РФ «менш активно» діють з боку Азовського моря

Російські літаки стали «менш активно» діяти з боку Азовського моря, оскільки бояться ураження з боку Сил оборони, розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«З Азовського моря менше вони там діють, треба підлетіти ближче до лінії бойового зіткнення для того, щоб КАБ долетів туди, куди вони планують. 70 км, як ми казали, приблизно летить КАБ. Тобто вони підходять до лінії бойового зіткнення до потенційного знаходження наших зенітних ракетних систем на 50 км приблизно, піднімаючись високо, випускають КАБ і розвертаються й летять назад. Вже КАБ долає відстань у 70 км, таким чином в глибину оборони 20 км летять КАБи», – зазначив Ігнат.

За його словами, «КАБи летять зараз регулярно, щодня з різних напрямків – це не лише з Приазов’я атакують, а також з інших напрямків – з півночі, зі сходу».

«Зрозуміло, що літаки росіян, які зухвало себе поводили, які наближались занадто близько до лінії бойового зіткнення, до лінії державного кордону, інколи зникають з радарів, інколи знищуються. Тому російські льотчики більш обережно це роблять», – додав Ігнат.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Водночас він сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.