«Можемо зараз це робити, бо маємо деякі інструменти» – Ігнат про удари по аеродрому Бельбек 

Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ. Військовий також сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.

«Треба мати підтвердження, я не можу зараз так голослівно це заявляти. Є певна інформація, звичайно. Будемо чекати супутникові знімки – це вже беззаперечні будуть докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, скільки окупантів більше не повернуться до строю. Ну, і знищення інфраструктури, звичайно ж. Це те, що понизить спроможності Росії у повітряному просторі обох морів і їхні спроможності в завданні ударів по нашій державі. Методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати їхні бойові спроможності: це можемо зараз робити, бо маємо деякі інструменти», – розповів речник ПС ЗСУ.

Він також додав, що подібні удари по військових об’єктах сил РФ – це звична бойова робота, для якої використовують, серед іншого, і крилаті ракети. А для збільшення спроможностей ЗСУ у звільненні окупованих територій – їм потрібно більше засобів ураження і літаків, сказав Юрій Ігнат.

«Знищення окупантів у Криму, знищення їх на летовищах – це вже не є чимось новим для нас, це звична бойова робота нашої тактичної авіації. Зокрема, удари крилатими ракетами по окупантах у Криму. Звичайно, треба більше і самих засобів ураження, і літаки хотілось би пошвидше вже отримати від наших партнерів, для того щоб і нам збільшити спроможності», – сказав військовий.

Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі прокоментував ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек.

«А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Отож, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності!» – написав Олещук.

Перед цим місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

Пізніше Міністерство оборони Росії стверджувало, що увечері 31 січня Крим атакували 20 ракет. Згідно з повідомленням, частина уламків нібито збитих українських ракет упала на територію військової частини поблизу Любимівки. Про яку саме частину йдеться, у повідомленні не уточнили.

При цьому російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто нібито було атаковане щонайменше шістьма ракетами. За словами Развожаєва, окрім Любимівки від падінь уламків постраждало 12 будівель у садовому товаристві «Усть-Бельбек».

Кореспондент Крим.Реалії повідомляв, що в Севастополі було чути щонайменше п’ять вибухів. До цього він повідомляв про повітряну тривогу у місті. «Суспільне» писало, що вибухи було чути в місті та в Євпаторійському районі.

Крім того, російські та кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Феодосії, Раздольному та Гвардійському.