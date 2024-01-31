Повітряні сили прокоментували ймовірну атаку на аеродром Бельбек в окупованому Криму

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі прокоментував ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек.

«А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204 Севастопольська бригада тактичної авіації? Отож, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності!» – написав Олещук.

Подробиць ймовірного удару він наразі не повідомив.

Раніше місцеві телеграм-канали публікували фото та відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

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Пізніше Міністерство оборони Росії стверджувало, що увечері 31 січня Крим атакували 20 ракет. Згідно з повідомленням, частина уламків нібито збитих українських ракет упала на територію військової частини поблизу Любимівки. Про яку саме частину йдеться, у повідомленні не уточнили.

При цьому російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто нібито було атаковане щонайменше шістьма ракетами. За словами Развожаєва, окрім Любимівки від падінь уламків постраждало 12 будівель у садовому товаристві «Усть-Бельбек».

Кореспондент Крим.Реалії повідомляв, що в Севастополі було чути щонайменше п’ять вибухів. До цього він повідомляв про повітряну тривогу у місті. «Суспільне» писало, що вибухи було чути в місті та в Євпаторійському районі.

Крім того, російські та кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Феодосії, Раздольному та Гвардійському.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.