Кримські ЗМІ заявляють про вибухи у Феодосії, Раздольному та Гвардійському

У Феодосії та селищах Раздольне й Гвардійське в окупованому Криму було чути вибухи – про це повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на російські й місцеві телеграм-канали. Як стверджується, вони пов’язані з роботою протиповітряної оборони Росії.

Місцеві паблики також опублікували фото та відео, на яких нібито зафіксовано інверсійні сліди у небі над Сімферопольським районом.При цьому є повідомлення про збиті ракети в Сімферополі. Військові РФ ситуацію не коментували.

Згодом кореспондент Крим.Реалії повідомив про вибухи в Севастополі. Російський голова міста Михайло Развожаєв заявив про роботу протиповітряної оборони.

Російська влада Криму приховує інформацію про пошкодження військових об’єктів на півострові, тому редакція оперативно не може перевірити інформацію.

Раніше кореспондент Крим.Реалії повідомив про повітряну тривогу у Севастополі. «Суспільне» писало, що у місті було чути вибухи. Також, за даними громадського мовника, вибухи фіксувалися у Євпаторійському районі.

Читайте також: Окупований Крим вночі зазнав атаки безпілотників

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».