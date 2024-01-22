РФ в окупованому Криму інкримінує арештованому Кирилу Бараннику «державну зраду»

Кримчанину Кирилу Бараннику, який перебуває в СІЗО у справі про підрив на залізниці, посилили звинувачення. Спочатку йому інкримінували статтю про диверсію (ст. 281 КК), проте тепер її замінили на більш жорсткі – про державну зраду (ст. 275 КК) і про участь у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК), повідомляє AvtozakLIVE.

Невідомо, про яку «терористичну організацію» йдеться. За даними AvtozakLIVE, силовики пов'язали кілька фігурантів справ про диверсії та теракти в анексованому Криму. Сам Баранник не знає, кого саме. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

26-річного Баранника затримали 30 травня 2023 року на набережній у Сімферополі. Йому одягли мішок на голову і відвезли на допит, де він під тортурами зізнався у скоєнні диверсії в селищі Поштове 23 лютого. Силовики вимагали, щоб Баранник зізнався також в іншому вибуху – на залізниці біля села Чистеньке, проте він відмовився це зробити. Чоловіка також звинувачують у незаконному зберіганні зброї (ст. 222 КК).

«Спочатку мене катували струмом, підключаючи електричні клеми до пальців рук, ніг, мочок вух та сідниць. Погрожували зґвалтуванням палицею, потім били руками та ногами по тулубу та голові», – розповів Баранник. Його адвокат підтвердив, що після допиту на тілі його підзахисного залишилися опіки, пухлини та синці.