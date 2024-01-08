Бі-Бі-Сі: у Росії в СІЗО і колоніях утримують тисячі українських цивільних

У колоніях і слідчих ізоляторах у Росії і на окупованих територіях України утримуються тисячі українських громадян, які не є військовополоненими. Розслідування про це опублікувала Російська служба Бі-Бі-Сі, яка зазначає, що цих людей затримали російські військові або співробітники правоохоронних органів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час проходження так званої фільтрації, а іноді й просто на вулицях за підозрою у «протидії спеціальній військовій операції» (як у Росії офіційно називають війну).

Вони позбавлені волі, але при цьому офіційно не є обвинуваченими чи засудженими у кримінальних справах. «Тому знайти їх офіційним шляхом неможливо, а для їхнього визволення, на відміну від військовополонених, не існує жодних механізмів», – пише Бі-Бі-Сі.

За російським законодавством, навіть за умов воєнного стану людей без суду не можна затримувати більш ніж на 30 днів. Проте час, місце і підстава затримань українців військовими РФ найчастіше ніде формально не зафіксована, кримінальні чи адміністративні справи проти них не порушені, розслідування не ведеться. Це випливає з рішень судів, із якими ознайомилася Бі-Бі-Сі.

До тих, хто був затриманий без формальних звинувачень, доступу в адвокатів фактично немає. У кращому разі, Міноборони Росії визнає факт того, що такі люди перебувають на території Росії, але відмовляється допустити до них адвокатів і родичів «до закінчення перевірочних заходів».

Бі-Бі-Сі розповідає історію кількох жителів України, захоплених російськими військами і, судячи з усього, відправлених до російських СІЗО чи в окупований Крим. Незважаючи на всі спроби зустрітися, адвокатів і родичів до них так і не допустили. Вдалося встановити лише, в яких СІЗО їх утримують – і то не завжди.

При цьому в рамках обмінів полоненими між Україною і Росією додому повернулися понад 140 цивільних українців, каже омбудсмен України Дмитро Лубінець. Певну кількість українських громадян росіяни відпустили без пояснень. Деякі зі звільнених згодом розповідали про тортури з боку російських військових чи співробітників СІЗО.

За інформацією українського Міністерства з питань реінтеграції, на листопад 2023 року в російському полоні перебували 763 українських цивільних. Йдеться, ймовірно, про неповні дані. Лубінець назвав цифру в 25 тисяч зниклих на окупованих територіях цивільних осіб. Частина могла загинути або просто виїхати або не виходити на зв’язок, інші – могли бути затримані.

За оцінками проєкту з пошуку зниклих українців «Знайти своїх», всього російськими військовими чи співробітниками правоохоронних органів без висування звинувачень могли бути затримані близько 7500 цивільних осіб. Знайти вдалося близько 200. До цієї статистики не входять вивезені з території України діти, вивезення яких стало підставою для ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Російським і українським правозахисникам вдалося ідентифікувати понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про цивільних українців, які перебувають у них.