Кримського політв’язня Яцкіна позбавили права отримувати та надсилати листи – адвокат

Адміністрація російської колонії не дозволяє кримському політв’язню Івану Яцкіну можливості отримувати та надсилати листи, повідомляє правозахисник та адвокат Микола Полозов 30 листопада. Це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, листи, які Яцкіну надсилають, йому не передають, а від нього листів не приймають. Те саме відбувається з реалізацією права на телефонні дзвінки близьким.

При цьому на запити дружини політв’язня в колонії відповідають, що він сам не хоче ні з ким спілкуватися.

Як зазначає Полозов, раніше Яцкіну заборонили передавати ліки, вимагаючи, щоб близькі особисто приїжджали та віддавали до рук начальника медсанчастини усі медикаменти.

«Знущання, нелюдське поводження, тортури – це те, з чим політв’язні стикаються практично у щоденному режимі. Це те, за допомогою чого російська влада намагається їх зламати», – написав правозахисник.

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Як повідомлялося раніше, Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Білово у Кемеровській області Росії.

У лютому 2022 року адвокат Микола Полозов повідомляв, що Івана Яцкіна утискають у російській колонії за його українське походження. За даними захисника, Яцкін оголошував голодування.

У червні 2022 року Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу на вирок стосовно кримчанина Івана Яцкіна, засудженого на 11 років колонії за звинуваченням у «державній зраді».

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму за підозрою в державній зраді. Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ дані, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ запевнили, що Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.