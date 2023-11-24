Норвезький Гельсінський комітет закликає РФ звільнити ув’язненого кримського активіста Сулейманова

Норвезький Гельсінський комітет 24 листопада закликав звільнити засудженого Росією кримського активіста Руслана Сулейманова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні виповнюється рік, як Руслана було засуджено російською окупаційною владою Криму до 14 років позбавлення волі. Невеликий обсяг інформації, яку Руслан може повідомити через свого адвоката, викликає занепокоєння, і ми стурбовані його здоров’ям та безпекою. Ми вимагаємо його негайного звільнення», – заявила генеральна секретарка Норвезького комітету Гельсінкі Беріт Ліндеман.

Вона зауважила, що Сулейманов після окупації Криму російськими військами у 2014 році був активним учасником руху «Кримська солідарність», виступаючи проти репресій Росією кримськотатарського народу.

Ліндеман також нагадала, що Сулейманов одружений та є батьком трьох дітей. 2020 року за трагічних обставин загинув його трирічний син Муса, поки Руслан сидів у в’язниці. Його не пустили на похорон, як і сім’ю не пустили до нього.

«Я нещодавно спілкувався з дружиною та матір’ю Руслана. Страшно чути про їхню ситуацію та про те, як сильно їм не вистачає Руслана. Йому потрібно повернутися додому, щоб захистити свою сім’ю та відстояти свою країну», – сказала Ліндеман.

Генсек комітету відправила листа до Новочеркаського СІЗО, щоб «нагадати Руслану, що його боротьбу та мужність бачать і пам’ятають». У ньому також зазначається, що разом із партнерами по всьому світу Норвезький Гельсінський комітет продовжуватиме виступати за звільнення всіх політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

27 березня 2019 року у Криму у мікрорайонах Кам’янка та Строганівка Сімферополя одночасно пройшли наймасовіші обшуки у будинках кримських татар. Через величезний обсяг матеріалів правоохоронці безпрецедентно розділили кримінальну справу із 25 кримськотатарських громадських активістів, на п’ять п’ятірок підсудних.

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Майже всі затримані були громадянськими журналістами чи громадськими активістами.

24 листопада 2022 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок п’ятьом кримським татарам у справі кримських мусульман. Громадянського журналіста Руслана Сулейманова суд засудив до 14 років колонії суворого режиму.