За останні 10 років близько 3500 людей стали політв’язнями у Росії – правозахисники

У Росії з 2012 року 3425 осіб зазнали переслідувань у політично мотивованих справах, повідомляє правозахисна організація «ОВД-Инфо». Згідно з зібраними організацією даними, більшість політв’язнів, засуджених у Росії та анексованому Криму, вже вийшли на волю, у в’язницях і колоніях наразі залишаються 1010 осіб.

Якщо у 2012 році у статусі політв’язнів було 88 людей, то починаючи з наступного року кількість людей, які переслідуються з політичних мотивів, неухильно зростала, досягнувши максимуму у 2022 році – 704 особи, зазначають автори дослідження.

Станом на листопад 2023 року кількість політв’язнів становить 441 особу.

Більшість людей, переслідуваних у політично мотивованих справах – громадяни віком від 30 до 50 років, причому наймолодшому політв’язню 14 років, найстаршому – 88. Чоловіків серед політв’язнів більшість – 2923, а жінок – 494, стать ще восьми фігурантів невідома через таємність судового провадження.

Серед загальної кількості людей, які переслідуються за політичними мотивами 3001 людина – громадяни РФ, 65 – України, 12 політв’язнів мають громадянство РФ та України, 27 – Таджикистану, 25 – Киргизстану.

Найчастіше справи з політичних мотивів відкривали у Москві (625 справ), анексованому Криму (241 справу) та Санкт-Петербурзі (185 справ).

При цьому 1048 осіб зазнали переслідувань за організацію екстремістської діяльності, 246 політв’язням інкримінували застосування насильства щодо представника влади, а 243-м – поширення «фейків» про російську армію.