Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій – ОК «Південь»

Росія вивела у Чорне море шість бойових кораблів, йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь».

«У Чорному морі 6 кораблів ворожого флоту, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 крилатими ракетами типу «Калібр», – зазначають українські військові.

Відомо також, що в Азовському морі станом на 31 січня перебуває один російський корабель.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.