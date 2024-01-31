Нічний удар «шахедами» по Харкову: зросла кількість постраждалих, зафіксовано 4 влучання – ОВА

Через нічну атаку «шахедами» по Харкову постраждало четверо людей, є руйнування інфраструктури, розповів у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 22:45 ворог «шахедами» завдав ударів по цивільних об’єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовано 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіки і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин», – йдеться у дописі.

За даними Синєгубова, протягом доби російські військові завдали артилерійських та мінометних ударів по понад 17 населених пунктах області, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в с. Устинівка.

Зокрема, за інформацією ОВА, у Куп’янському районі КАБами обстріляли приватне підприємство у с. Грачівка, з артилерії – приватний будинок у с. Моначинівка. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок.

«О 12:20 год відбувся ворожий обстріл ракетою Х-59 смт Коротич Харківського району. Без постраждалих. Близько 16:26 здійснено ракетний обстріл С-300 с. Лісне на Дергачівщині. Без руйнувань і постраждалих. О 18:55 у с. Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно «Іскандер-М»). Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Крім того, за даними місцевого чиновника, близько 19:30 війська РФ із артилерії обстріляли с.Івашки Богодухівського району. Внаслідок 9 ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки. Уночі в селі Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.

«На Куп’янському напрямку українські військові відбили 5 атак РФ біля Синьківки», – повідомив Синєгубов.

За даними місцевої влади, ввечері 30 січня російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА. Раніше було відомо про 3 постраждалих.

Уночі 31 січня російські військові атакували Україну 20 ударними безпілотниками, 14 із яких вдалося збити в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні Повітряних сил ідеться, що сили РФ атакували «шахедами» з напрямків Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії, мису Чауда в окупованому Криму, а також трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та російської Воронезької області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.