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Нічний удар «шахедами» по Харкову: зросла кількість постраждалих, зафіксовано 4 влучання – ОВА

Наслідки атаки сил РФ по Харкову, 30 січня 2024 року, фото ілюстративне
Наслідки атаки сил РФ по Харкову, 30 січня 2024 року, фото ілюстративне

Через нічну атаку «шахедами» по Харкову постраждало четверо людей, є руйнування інфраструктури, розповів у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 22:45 ворог «шахедами» завдав ударів по цивільних об’єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовано 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіки і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин», – йдеться у дописі.

За даними Синєгубова, протягом доби російські військові завдали артилерійських та мінометних ударів по понад 17 населених пунктах області, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в с. Устинівка.

Зокрема, за інформацією ОВА, у Куп’янському районі КАБами обстріляли приватне підприємство у с. Грачівка, з артилерії – приватний будинок у с. Моначинівка. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок.

«О 12:20 год відбувся ворожий обстріл ракетою Х-59 смт Коротич Харківського району. Без постраждалих. Близько 16:26 здійснено ракетний обстріл С-300 с. Лісне на Дергачівщині. Без руйнувань і постраждалих. О 18:55 у с. Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно «Іскандер-М»). Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Крім того, за даними місцевого чиновника, близько 19:30 війська РФ із артилерії обстріляли с.Івашки Богодухівського району. Внаслідок 9 ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки. Уночі в селі Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.

«На Куп’янському напрямку українські військові відбили 5 атак РФ біля Синьківки», – повідомив Синєгубов.

За даними місцевої влади, ввечері 30 січня російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА. Раніше було відомо про 3 постраждалих.

Уночі 31 січня російські військові атакували Україну 20 ударними безпілотниками, 14 із яких вдалося збити в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні Повітряних сил ідеться, що сили РФ атакували «шахедами» з напрямків Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії, мису Чауда в окупованому Криму, а також трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та російської Воронезької області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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