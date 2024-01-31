Внаслідок нічної атаки дронів по Миколаївщині постраждав чоловік – ОВА

Російські військові у ніч проти 31 січня атакували Миколаївщину ударними дронами-камікадзе, у Снігурівській громаді один чоловік отримав тяжкі поранення, йдеться в повідомленні голова обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

«У ніч на 31 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу Shahed-136/131», – каже місцевий чиновник.

За його словами, у Миколаївському районі учора, 30 січня, о 08:34 російські артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

О 15:16 ударів з артилерії сили РФ завдали по Куцурубській громаді, уточнив голова ОВА.

«Також 30 січня о 18:26, 19:11 та сьогодні, 31 січня, о 04:34, 05:02 ворог обстріляв з артилерії м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро та газопостачання. Постраждалих немає», – зазначив Кім.

Також відомо, що в Баштанському районі уночі, з 30 на 31 січня, Снігурівська громада була атакована дронами типу Shahed-136/131. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Пожежу ліквідовано вогнеборцями, зазначив голова Миколаївської ОВА.

«Поранення отримала одна людина, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога», – розповів Кім.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогнеборцям вдалось ліквідувати масштабну пожежу на складах сільськогосподарського підприємства, спричинену атакою російських безпілотників.

«Сьогодні опівночі у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа магазину. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства. Травмувань зазнав охоронець магазину, якого госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Площа пожежі склала 600 кв. м, уточнили рятувальники.

Уночі 31 січня російські військові атакували Україну 20 ударними безпілотниками, 14 із яких вдалося збити в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні Повітряних сил ідеться, що сили РФ атакували «шахедами» з напрямків Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії, мису Чауда в окупованому Криму, а також трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та російської Воронезької області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.