У Покровську на Донеччині внаслідок обстрілу РФ поранені шестеро чоловіків – прокуратура

У місті Покровську Донецької області внаслідок обстрілу пізно ввечері 30 січня поранень зазнали шестеро чоловіків, повідомила Донецька обласна прокуратура.

«О 22:30 російські війська здійснили ракетний обстріл міста Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та «Іскандер». Внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років. Усіх постраждалих направлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги. Один із них перебуває у тяжкому стані. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі», – ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.