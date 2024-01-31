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Російські військові обстріляли Херсон, поранено чоловіка – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, фото ілюстративне
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, фото ілюстративне

Російські військові 31 січня атакували Корабельний район Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н.», – розповів голова ОВА.

Раніше обласна влада також повідомляла про пораненого в Херсоні через обстріл. До того подружжя постраждало внаслідок обстрілу Новоберислава. Також двоє медиків зазнали поранень через обстріл лікарні у обласному центрі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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