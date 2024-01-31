Російські військові обстріляли Херсон, поранено чоловіка – влада

Російські військові 31 січня атакували Корабельний район Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н.», – розповів голова ОВА.

Раніше обласна влада також повідомляла про пораненого в Херсоні через обстріл. До того подружжя постраждало внаслідок обстрілу Новоберислава. Також двоє медиків зазнали поранень через обстріл лікарні у обласному центрі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.