Українське командування оцінило втрати військ РФ через ймовірний удар по катеру «Ивановец»

Військово-морські сили ЗСУ також заявляють про знищення російського ракетного катера вночі проти 1 лютого силами розвідки.

Як стверджує командування, катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів ЧФ і охороняв пункт базування у Новоозерному в західній частині окупованого Криму.

«Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 кілометрів», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, тривають пошуково-рятувальні роботи: «з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими».

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше заявило, що в ніч з 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.

Російська сторона наразі не коментувала ймовірне знищення катера.

Редакція наразі не може незалежно перевірити ці дані.

«Ивановец» – великий ракетний катер проєкту 12411 «Молния», призначений для знищення бойових надводних кораблів, десантних і транспортних засобів і суден, а також для прикриття своїх кораблів від надводних і повітряних загроз.

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Напередодні повідомляли також про ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Водночас він сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.