Спецоперація ГУР: як у Криму потопили ракетний катер ЧФ РФ «Івановець»

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у своєму телеграм-каналі, що в ніч проти 1 лютого воїни спецпідрозділу «Group 13» знищили ракетний корабель «Івановець» Чорноморського флоту Росії.

Операція стала можливою завдяки співпраці з Міністерством цифрової трансформації та платформою United24, зазначили у відомстві.

Також у ГУР оприлюднили деталі: катер патрулював Чорне море поблизу озера Донузлав у Криму, через прямі попадання в корпус катер дав крен на корму та потонув, а його ціна становить $60-70 млн.

За попередньою інформацією ГУР, пошуково-рятувальна операція у районі інциденту нічого не дала окупантам. Вид зброї, з якої український спецназ потопив «Івановець», не уточнюється.

Українське видання «Мілітарний» зазначило, що цей катер був спущений на воду у 1989 році на верфі «Середньо-Невського суднобудівного заводу» у Санкт-Петербурзі та був призначений для боротьби з надводними цілями супротивника.

Для цього мав на борту, зокрема, чотири пускові установки для протикорабельних крилатих ракет П-270 «Москіт». У російських пабліках вже пишуть, що саме детонація цих ракет внаслідок удару ЗСУ і призвела до потоплення корабля.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Як ГУР вдалося вразити черговий корабель ЧФ РФ?

Що малий ракетний корабель «Івановець» робив поблизу Донузлава у Криму?

І яку стратегію взяли ЗСУ, регулярно атакуючи військові об'єкти Росії на окупованому півострові?

Крим

Напередодні, 31 січня, повідомляли також про ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Ігнат , полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Водночас він сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.

, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Водночас він сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків. Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».