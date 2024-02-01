ГУР заявляє про знищення ракетного катера РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч з 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.

«Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом – «Ивановец» дав крен на корму і затонув», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, вартість судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

«Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала», – додали в ГУР.

Редакція наразі не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Російська сторона інформацію про знищення катера не коментувала.

«Ивановец» – великий ракетний катер проєкту 12411 «Молния», призначений для знищення бойових надводних кораблів, десантних і транспортних засобів і суден, а також для прикриття своїх кораблів від надводних і повітряних загроз.

Напередодні повідомляли також про ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали публікували фото й відео, на яких нібито зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Водночас він сказав, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».