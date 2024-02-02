«Нестандатний випадок»: у поліції розповіли про евакуацію понад 100 людей з окупованих околиць Авдіївки

Упродовж минулого тижня з окупованих околиць Авдіївки вивели понад сотню людей. Це «нестандартний випадок» евакуації, який відбувався в співпраці із українськими військовими, розповів у етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, учасник евакуаційної групи «Білий Янгол» Павло Дяченко.

Поліцейський каже, що операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Люди брали білі ганчірки і пішки, під обстрілами, йшли до центру Авдіївки.

«Люди місцеві, вони розуміли, де потрібно пройти. Все було більш-менш сплановано. Ми розуміємо, що стовідсотково забезпечити безпеку неможливо. Тим паче, в умовах такої потужної війни і неймовірних обстрілів з боку російських військових формувань. На щастя, все вдалося, і люди у відносній безпеці». – розповідає Дяченко.

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Дяченко не розкриває подробиць того, як саме відбувалася комунікація з людьми на окупованих територіях. Однак зазначає, що прямого зв’язку з ними не було, бо російські військові відібрали у них телефони.

Також він додає, за свідченнями людей, окупанти жорстоко поводилися з місцевим населенням. У поліції відкрили кримінальне провадження і документують злочини російських військових.

«Коли росіяни зайшли на цю вулицю, вони просто загнали їх (мешканців – ред.) в один підвал, невеличкий такий. Там 13 людей, одна з них бабуся була, їй потрібен догляд, та й всім людям… І тримали їх там в підвалі доволі тривалий час, не випускали навіть банально надвір сходити, до туалету, цього не було. І вони всі перебували там, не розуміючи взагалі, що відбувається», – каже поліцейський.

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Що зараз відбувається на цих територіях – окуповані вони чи ні – поліцейський не уточнив.

Раніше у поліції Донецької області опублікували момент зустрічі однієї з груп людей, що виходила з окупованих околиць Авдіївки. Люди йшли з піднятими руками, і, зустрівши поліцейських, запитували, чи вони «свої». На відео люди також кажуть про знущання, масові вбивства та грабунки з боку російських військових. Зокрема, одна з жінок каже, що окупанти вбили її матір, лише на п’ятий день вона змогла поховати її у садку.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.