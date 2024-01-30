В Авдіївці внаслідок російського обстрілу загинула 47-річна жінка – ОВА

Одна людина загинула під час обстрілу Авдіївки 30 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська обстріляли Авдіївку з артилерії близько 10-ї ранку і влучили в приватний будинок. Загинула 47-річна мирна мешканка. Пошкоджено ще кілька приватних будинків та багатоквартирний будинок.

Авдіївка вже майже чотири місяці є одним із головних напрямків російських атак. Попри просування на кількох напрямках, сили РФ усе ще не можуть захопити місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.