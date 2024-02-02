Росії «доведеться відповісти за свої злочини» – МЗС Франції про загибель французьких волонтерів в Україні

Франція заявляє, що Росії доведеться відповісти за смерть двох волонтерів – громадян Франції, які загинули 1 лютого під час атаки безпілотника в Херсонській області.

«Російське варварство вдарило по цивільних в Україні. Двоє французьких гуманітарників поплатилися життям за свою відданість українцям. Троє – поранені… Росії доведеться відповісти за свої злочини», – написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Напередодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російська армія вчергове обстріляла Берислав, внаслідок чого постраждали і загинули іноземні волонтери.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.