ОВА: російські війська вдарили по Бериславу, загинули волонтери-громадяни Франції

Російська армія вчергове обстріляла Берислав, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 1 лютого.

За його словами, внаслідок удару постраждали та загинули іноземні волонтери.

«Армія РФ вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми», – написав він.

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Крім того, серед поранених також активіст українського представництва організації. Її назви Прокудін не наводить.

Офіс генерального прокурора уточнює, що чотирьох поранених госпіталізували. За попередніми даними, російська армія обстріляла Берислав із застосуванням безпілотників.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.