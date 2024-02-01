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На Херсонщині через обстріли РФ за добу поранені шестеро людей – ОВА

Наслідки попередніх обстрілів Херсона, грудень 2023 року
Наслідки попередніх обстрілів Херсона, грудень 2023 року

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів були поранені шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА й авіації. Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальні заклади й дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток і підприємство у Херсоні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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