ОВА: війська РФ вже понад годину обстрілюють Херсон, є влучання

Російські війська вже понад годину обстрілюють Херсон, є влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Одне із влучань – у Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу. Деталі – встановлюються», – написав він у телеграмі.

Прокудін також опублікував відео, на якому, за його словами, зафіксовано момент влучання одного зі снарядів.

Вранці 31 січня через російський обстріл Корабельного району Херсона поранена людина, повідомляла місцева влада.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.