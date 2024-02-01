Сили РФ пошкодили районну лікарню та промисловий обʼєкт на Харківщині – Синєгубов

Унаслідок удару керованими авіабомбами о 21:56 31 січня була пошкоджена районна лікарня, розташована в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомив зранку 1 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги.

Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом», – написав чиновник у телеграмі.

Того ж дня о 23:15 російські військові чотирма безпілотниками «шахед» атакували Харків.

«Зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО», – вказав Олег Синєгубов.

Унаслідок російських ударів є ще кілька пошкоджень складів, господарських споруд і приватних будинків, додав голова ОВА.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Останнім часом РФ посилила свої атаки на Харків. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.