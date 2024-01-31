Терехов: Росія знову атакувала Харків, попередньо – поцілили по цивільній інфраструктурі

Війська РФ знову атакували Харків, попередньо – є влучання по цивільній інфраструктурі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Харків знову під ударом. Попередньо – «шахедами». Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

За даними місцевої влади, ввечері 30 січня російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА. У Харківській ОВА повідомили, що через цю атаку постраждали четверо людей, були влучання по цивільних об’єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Останнім часом РФ посилила свої атаки на Харків. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.