По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Близько полудня 30 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові попередили про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

Крім того, Повітряні сили попередили, що Харківська, Сумська, Полтавська області перебувають під загрозою застосування балістичного озброєння.

Приблизно через пів години тривогу через зліт російського винищувача скасували в більшості областей.

У Повітряних силах попередили, що зберігається ракетна небезпека для Кіровоградської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.