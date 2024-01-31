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ОВА: у Бериславі сили РФ скинули вибухівку на подружжя, яке їхало на мотоциклі

Наслідки удару сил РФ по лікарні у Бериславі, 5 жовтня 2023 року, фото ілюстративне
Наслідки удару сил РФ по лікарні у Бериславі, 5 жовтня 2023 року, фото ілюстративне

Російські військові з безпілотника атакували місто Берислав на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі.

За його словами, під удар потрапило подружжя, яке їхало на мотоциклі.

«65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети. Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний», – написав голова ОВА.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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