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Житель Херсона загинув внаслідок російського обстрілу – Прокудін

Наслідки попередніх обстрілів Херсона, січень 2024 року
Наслідки попередніх обстрілів Херсона, січень 2024 року

Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Біля під’їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Співчуття рідним загиблого», – написав він у своєму Телеграмі.

Крім того, у селищі Кіндійка на околиці обласного центру постраждала 74-річна жінка.

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Крім того, вранці російські війська скинули чотири керовані авіаційні бомби на Берислав, додав голова області. За його даними, були влучання в завод, автопарк та дитячий садочок, також пошкоджена багатоверхівка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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