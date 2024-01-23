Житель Херсона загинув внаслідок російського обстрілу – Прокудін

Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Біля під’їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Співчуття рідним загиблого», – написав він у своєму Телеграмі.

Крім того, у селищі Кіндійка на околиці обласного центру постраждала 74-річна жінка.

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Крім того, вранці російські війська скинули чотири керовані авіаційні бомби на Берислав, додав голова області. За його даними, були влучання в завод, автопарк та дитячий садочок, також пошкоджена багатоверхівка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.