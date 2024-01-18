Нічна атака дронами: на Херсонщині та Миколаївщині є пошкодження, поранена людина

Внаслідок нічної російської атаки дронами поранена людина, є пошкодження у Херсонській та Миколаївських областях, повідомили у телеграмі Сили оборони півдня.



За повідомленням, українські військові знищили 8 БПЛА типу Shahed-131/136 на Миколаївщині, ще один – на Херсонщині.



«На жаль, ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області, де обійшлось без постраждалих. У Баштанському районі Миколаївщини уламками збитих дронів завдано руйнувань ангару сільгосппідприємства», – йдеться у повідомленні.



Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що під час нічної атаки дронами у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка – її доставили до медичного закладу.



Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок нічної атаки дрони постраждалих в регіоні немає.

Також вночі повідомлялося про звуки вибухів на Хмельниччині. Місцева влада заявила, що в області сили ППО знешкодили 3 БПЛА – постраждалих немає, руйнувань на об’єктах інфраструктури також немає.

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У ніч на 18 січня РФ атакувала 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару – південь та північ. За даними Повітряних сил ЗСУ, 22 БПЛА українські військові збили.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.