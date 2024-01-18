У ЗСУ повідомили про збиття 22 з 33 «шахедів», якими вночі атакувала Росія

Українські військові знищили 22 з 33 ударних дронів, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



У Повітряних силах додають, що ще кілька дронів не досягли своїх цілей.



У ніч на 18 січня війська РФ атакували 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару – південь та північ.

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Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей, додають у Повітряних силах.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.