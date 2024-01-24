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Російський авіаудар по Бериславу: з-під завалів дістали тіло 47-річного чоловіка

Ввечері 23 січня війська РФ завдали авіаційного удару по місту Берислав. Фото архівне
Ввечері 23 січня війська РФ завдали авіаційного удару по місту Берислав. Фото архівне

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок вчорашнього російського авіаудару по Бериславу загинула людина.

«Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі травми, несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Увечері на будинок, у якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу», – написав він у телеграмі.

Раніше правоохоронці повідомляли, що внаслідок російського авіаудару по Бериславському району на Херсонщині загинули двоє людей. За даними слідства, російські війська атакували 23 січня близько 15:10.

Цього ж дня близько 19:30 війська РФ завдали авіаційного удару по місту Берислав. У прокуратурі повідомили, що з-під завалів одного зі зруйнованих житлових будинків вранці 24 січня дістали тіло 47-річного чоловіка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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