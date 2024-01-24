Російський авіаудар по Бериславу: з-під завалів дістали тіло 47-річного чоловіка

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок вчорашнього російського авіаудару по Бериславу загинула людина.

«Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі травми, несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Увечері на будинок, у якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу», – написав він у телеграмі.

Раніше правоохоронці повідомляли, що внаслідок російського авіаудару по Бериславському району на Херсонщині загинули двоє людей. За даними слідства, російські війська атакували 23 січня близько 15:10.

Цього ж дня близько 19:30 війська РФ завдали авіаційного удару по місту Берислав. У прокуратурі повідомили, що з-під завалів одного зі зруйнованих житлових будинків вранці 24 січня дістали тіло 47-річного чоловіка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.