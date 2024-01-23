Російські військові обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей – ОВА

Російські військові завдали авіаційного удару по селу Саблуківка Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив 23 січня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована… На місці удару загинув чоловік. Його особа нині встановлюється. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова ОВА повідомляв, що внаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона загинув 70-річний чоловік, а в селищі Кіндійка на околиці обласного центру постраждала 74-річна жінка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.