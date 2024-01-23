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Російські військові обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей – ОВА

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр
Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр

Російські військові завдали авіаційного удару по селу Саблуківка Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив 23 січня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована… На місці удару загинув чоловік. Його особа нині встановлюється. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова ОВА повідомляв, що внаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона загинув 70-річний чоловік, а в селищі Кіндійка на околиці обласного центру постраждала 74-річна жінка.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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