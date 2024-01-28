Сили РФ скинули вибухівку на цивільного в Бериславі – влада

Російські військові 28 січня скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі, йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

«Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя», – повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, «в результаті російської агресії чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги», постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

У Херсонській ОВА також повідомили, що 28 січня близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.

В ОВА кажуть, що російські військові вдарили по населеному пункту щонайменше 8 разів. Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку.

«Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. Їй на допомогу прямує «швидка», – повідомили в ОВА.

Раніше, на початку січня літня жителька Новотягинка загинула через російський обстріл.

За даними голови області Олександра Прокудіна, напередодні внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще одна була поранена.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.